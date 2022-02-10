Сэкономить землю за счёт кремации. Раде предлагают усовершенствовать сферу захоронения

Ритуальные услуги хотят усовершенствовать. Фото: kalushfm.com.ua

В Раду внесли внесли три законопроекта, которые предлагают усовершенствовать сферу захоронения.

Речь идет о законопроектах №7018, 7019, 7020.

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Среди авторов представители "Слуги народа".

Они объясняют, что сфера захоронения монополизирована коммунальными предприятиями. А для уменьшения цены необходимо внедрение конкурентной среды.

В качестве мотивирования принятия законов указывается "экономия земли за счёт развития кремации".

Предлагают также до 2027-го года освободить от уплаты НДС поставку ритуальных товаров и услуг и частными поставщиками, а не только государственным и коммунальными, как сейчас.

Через 5 дней после внесения законопроектов "слугами" Кабмин внёс собственный законопроект о регуляции в этой сфере №7034, который тоже призван "сохранить" украинскую землю за счёт кремации. Приводятся даже расчёты Минрегиона: "в случае строительства крематориев во всех 45 городах Украины с населением более 100 тысяч человек ориентировочная ежегодная экономия земельных ресурсов составит около 45 гектаров, а значит, в течение кладбищного периода, который, как правило, составляет 20 лет, удастся сэкономить почти 1000 гектаров земли".

Верховная Рада приняла законопроект об изменении военного похоронного ритуала.