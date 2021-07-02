Рада изменила ритуал военного захоронения

Верховная Рада приняла законопроект об изменении военного похоронного ритуала.
"Составление военного похоронного ритуала будут способствовать надлежащему чествованию памяти погибших (умерших) лиц и росту уважения в обществе к погибшим (умершим) защитникам Украины", - говорится в пояснительной записке, передает "Новинарня".
Действие закона распространяется на:
военнослужащих, умерших или погибших при защите независимости и территориальной целостности Украины;
лиц с инвалидностью вследствие войны, которые упоминаются в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
военнослужащих ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, других военных формирований, которые по решению соответствующих государственных органов были направлены для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности или в командировку в государства, где велись боевые действия;
военнослужащих, умерших или погибших во время службы;
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умерших или погибших, участвовавших в отражении и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
борцов за независимость Украины в XX в., определенных в Законе Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке".
22 мая 2021-го торжественно перезахоронили останки трех неизвестных воинов Украинской повстанческой армии. Их обнаружила экспедиция мемориально-поискового центра "Доля" в 2020 году. Перезахоронили в братской могиле воинов УПА на сельском кладбище в селе Стрелки Бибрского городского совета Львовской области.
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