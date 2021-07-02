Рада изменила ритуал военного захоронения

Закон упорядочил список лиц, заслуживающих воинское захоронение. Фото: УИНП

Верховная Рада приняла законопроект об изменении военного похоронного ритуала.

"Составление военного похоронного ритуала будут способствовать надлежащему чествованию памяти погибших (умерших) лиц и росту уважения в обществе к погибшим (умершим) защитникам Украины", - говорится в пояснительной записке, передает "Новинарня".

Действие закона распространяется на:

военнослужащих, умерших или погибших при защите независимости и территориальной целостности Украины;

лиц с инвалидностью вследствие войны, которые упоминаются в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

военнослужащих ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, других военных формирований, которые по решению соответствующих государственных органов были направлены для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности или в командировку в государства, где велись боевые действия;

военнослужащих, умерших или погибших во время службы;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похоронили девять неизвестных солдат, погибших в бою за украинский город

умерших или погибших, участвовавших в отражении и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

борцов за независимость Украины в XX в., определенных в Законе Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке".

22 мая 2021-го торжественно перезахоронили останки трех неизвестных воинов Украинской повстанческой армии. Их обнаружила экспедиция мемориально-поискового центра "Доля" в 2020 году. Перезахоронили в братской могиле воинов УПА на сельском кладбище в селе Стрелки Бибрского городского совета Львовской области.