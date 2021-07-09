Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены

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В Киеве СБУ разоблачила коррупционную схему в местной ритуальной службе. За место на кладбище злоумышленники требовали от $3 до $6 тыс.

"Правоохранители разоблачили масштабные сделки в ритуальной службе специализированного КП "Спецкомбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания", - сообщает пресс-центр СБУ.

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К схеме организаторы привлекли двух посредников, которые представлялись работниками столичных кладбищ и требовали деньги за услуги.

Зафиксирован факт получения злоумышленниками $3 и $5 тыс. за выделение двух мест на Лесном кладбище. Во время взятки полицейские задержали одного из посредников.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников схемы.

Служба безопасности Украины разоблачила крупнейшую подпольную криптоферму в Украине. Злоумышленники добывали криптовалюту непосредственно в одном из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго". Ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн ​​грн.