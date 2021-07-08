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четверг, 08 июля 2021 16:21

Накрыли самую большую криптоферму в Украине. Она чудом не лишила Винницу света

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Накрыли самую большую криптоферму в Украине. Она чудом не лишила Винницу света
Убытки от незаконной деятельности могут составлять от 5 до 7 млн. грн. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила крупнейшую подпольную криптоферму в Украине.

Злоумышленники добывали криптовалюту непосредственно в одном из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго", сообщает пресс-центр СБУ.

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"Злоумышленники незаконно отбирали электроэнергию. Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии", - отмечают в СБУ.

Ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн ​​грн.

Незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям - без света могли остаться кварталы Винницы.

Во время обысков места преступления правоохранители изъяли почти 5 тыс. единиц компьютерной техники. В частности 3,8 тыс. игровых приставок, 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию по учету потребления электроэнергии, блокноты, телефоны, флэш-накопители.

Длится следствие по установлению всех лиц.

В Южной Африке два брата организовали самую масштабную мошенническую схему в истории криптовалюты. Они украли биткоинов на $3,6 млрд со своей биржи Africrypt и скрылись. Инвесторы наняли юридическую фирму из Кейптауна, чтобы найти мошенников. Но им это не удалось.

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