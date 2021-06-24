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четверг, 24 июня 2021 11:27

Мошенники провернули масштабную схему в истории криптовалюты

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В Южной Африке два брата организовали самую масштабную мошенническую схему в истории криптовалюты. Они украли биткоинов на $3,6 млрд со своей биржи Africrypt и скрылись.

Инвесторы наняли юридическую фирму из Кейптауна, чтобы найти мошенников. Но им это не удалось. Сейчас братьев ищет национальная полиция, сообщает издание Bloomberg.

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"После резкого роста стоимости биткоина в прошлом году исчезновение около 69 тыс. монет, стоимостью более $4 млрд на апрельском пике, станет крупнейшей долларовой потерей в истории мошенничества с криптовалютой", - пишет издание.

Это может подтолкнуть правительства к ужесточению регулирования для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев.

Автор: Africrypt
  Амир и Раис Каджи создали Africrypt в 2019 году
Амир и Раис Каджи создали Africrypt в 2019 году

Как провернули схему:

- когда биткоин достиг максимального курса, операционный директор, старший из братьев Амир Каджи, сообщил клиентам, что их взломали;

- деньги пообещали вернуть, но для этого клиентов попросили не сообщать о потерях средств юристам и полиции. Мол, это могло замедлить процедуру;

- как оказалось, биткоины с биржи перевели на другие кошельки.

Амир Каджи и его 20-летний брат Раис создали Africrypt в 2019 году. Это принесло инвесторам огромную прибыль.

Парламент Сальвадора принял закон, которым официально признал биткоин платежным средством. Прием биткоина к оплате станет обязательным.

На создание инфраструктуры, которая позволит принимать платежи в криптовалюте, уйдет три месяца.

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