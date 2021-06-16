Седьмой год декоммунизации: суд стал на сторону Жукова

Митинг в Харькове против против возвращения проспекта Жукова. Фото: Марія Вовк/Громадське

Харьковский окружной административный суд отменил переименование проспекта маршала Жукова в честь генерала Петра Григоренко. Решение в среду вынес судья Андрей Зинченко.

Суд удовлетворил иск Харьковского горсовета, который просил отменить распоряжение председателя Харьковской облгосадминистрации от 2016 года о переименовании проспекта, сообщает "Суспільне".

"Суд решил: административный иск Харьковского городского совета к председателю Харьковской областной государственной администрации удовлетворить.

Признать противоправным и недействительным отдельное положение нормативно-правового акта - распоряжение председателя облгосадминистрации от 17.05.2016 №181 "О переименовании объектов топонимики г. Харькова", а именно пункт 21 приложения к распоряжению, содержащий название объекта топонимики "Маршала Жукова проспект", - заявил судья.

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Ответчик обжалует решение, сказала представительница ОГА Надежда Скубак.

Ранее исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявлял, что памятник Жукову, который снесли два года назад, "стоял, стоит и будет стоять", а проспект будет носить имя советского маршала.

В апреле 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Законы запрещают советскую символику, открывают архивы советских спецслужб.