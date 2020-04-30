Счета Кивы арестовали - за ложь судился отец Екатерины Гандзюк

Соратник кума Путина Илья Кива шел в парламент 34-м в списке ОПЗЖ. Фото: Ян Доброносов, facebook.com/yan.dobronosov

На средства народного депутата от ОПЗЖ Ильи Киви наложили арест для уплаты судебного сбора по иску отца активистки Екатерины Гандзюк по делу о защите чести и достоинства.

Об этом сообщила в Facebook юридическая компания "Миллер", которая раньше от имени отца активистки подала иск к Киве.

"Арестованы счета И. Кивы по делу Екатерины Гандзюк", - говорится в сообщении.

Юристы рассказали, что нардеп "безосновательно обвинил Екатерину Гандзюк в коррупции, что не соответствует действительности".

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В прошлом году 26 июня Соломенский райсуд города Киева по иску отца активистки обязал Киву опровергнуть ложь. Суд постановил взыскать с Кивы в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,6 грн.

22 апреля на исполнение решения суда государственный исполнитель Днепровского райотдела ГИС в Киеве постановил наложить арест на средства нардепа для уплаты судебного сбора.

"В случае невыполнения остальной части решения суда по отношению к Киве будут применены меры в виде штрафа, а потом и открытия уголовного производства", - заявили в юркомпании.

27 апреля в Офисе генерального прокурора заявили, что расследование по делу убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина) завершено. В то же время в общественной среде говорят, что дело разваливают: а потом в Офисе генерального прокурора будут говорить, что в этом виноваты непрофессиональные суды.