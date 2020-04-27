Убийство Гандзюк: следствие по Мангеру и Левину завершили

Расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина) завершено. Об этом заявил во время брифинга заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Гандзюк: адвокат Мангера сделал заявление
"Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд. В соответствии с уголовно-процессуальным законом прокурорами сегодня принято решение объявить об этом Владиславу Мангеру и Алексею Левину и другим участникам производства", - заявил Симоненко.
В марте Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей на 2 месяца Алексею Москаленко (Левину), которого подозревают в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Комментарии