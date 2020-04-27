Убийство Гандзюк: следствие по Мангеру и Левину завершили

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018-го года. Она умерла через 3 месяца. Фото: УНИАН

Расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина) завершено. Об этом заявил во время брифинга заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко.

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"Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд. В соответствии с уголовно-процессуальным законом прокурорами сегодня принято решение объявить об этом Владиславу Мангеру и Алексею Левину и другим участникам производства", - заявил Симоненко.

В марте Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей на 2 месяца Алексею Москаленко (Левину), которого подозревают в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.