"С Венедиктовой договорились"- дело Гандзюк сознательно сливают

Роман Синицын: Как только Венедиктову назначили генеральным прокурором, в ее офисе появились люди из Херсона. Очевидно, им удалось найти общий язык и договориться. Фото: Reuters

Досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк должно продолжаться еще три месяца. Если сейчас отправить ее в суд, виновных в смерти активистки не накажут.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит активист Роман Синицын.

"Месяц назад прокуратура Рябошапки и его заместителя Трепака делала все возможное, чтобы продлить срок досудебного расследования. У них не хватало доказательств причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Очень радовались, когда состоялась быстрая экстрадиция Левина из Болгарии. Он должен был дать показания на Мангера. На сегодня не сказал ни слова, отказывается от сотрудничества со следствием. В таком состоянии дело нельзя передавать в суд. Единственный, кто выигрывает от этого, это Мангер и его адвокаты. При отсутствии показаний Левина его будет невозможно привлечь к ответственности. Дело развалится. А потом Венедиктова и Офис генерального прокурора будут говорить, что в этом виноваты непрофессиональные суды", - объясняет активист.

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Мангер и его представители влияют на свидетелей, отмечает он.

"Есть информация, что договорились с Левиным. Он не будет свидетельствовать против Мангера, отсидит какой-то срок в тюрьме. За это получит какие-то материальные блага для своей семьи.

Как только Венедиктову назначили генеральным прокурором, в ее офисе так же появились люди из Херсона. Очевидно, им удалось найти общий язык и договориться. Бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак, ранее курировавший дело Гандзюк, в одном интервью говорил, что к нему тоже приходили от Мангера. Он отказался договариваться. Венедиктова, похоже, согласилась.

Когда генпрокурором был Рябошапка, наблюдали прогресс в деле Гандзюк. Состоялась экстрадиция Левина за два месяца, изменили меру пресечения Павловскому - снова должен был находиться в СИЗО. Сейчас дело просто сознательно разваливают", - добавляет Роман Синицин.

27 апреля Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура завершили досудебное расследование дела об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. По результатам расследования, в заказе преступления подозреваются председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата этого же совета, один из лидеров преступной группировки "Москаль" Алексей Левин.