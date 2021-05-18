СБУ прокомментировала обыски в доме, где живет Кличко

О деталях спецоперации правоохранители сообщают позже. Фото: @SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины заявляет, что не проводила обыски у мэра Киева Виталия Кличко.

"Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит.

Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А" ("Альфа". - Gazeta.ua), проводят обыски в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам. Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко", - цитирует пресс-секретаря СБУ Артема Дегтяренко УНН.

Правоохранители позже предоставят детали спецоперации, которая проводилась. Никакого отношения к самому Кличко обыски не имеют, говорят в СБУ.

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18 мая утром в доме по ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, где живет Кличко, появились следователи СБУ. Они проводили обыски в одной из квартир дома. Кличко заявил, что сначала СБУ приходила к его квартире.