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четверг, 14 ноября 2019 00:08

СБУ не имеет вопросов к акции "Нет капитуляции" - Баканов

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СБУ не имеет вопросов к акции &quot;Нет капитуляции&quot; - Баканов
Баканов рассказал об акции "Нет капитуляции". Фото: Укринформ

Иван Баканов считает, что общественные организации имеют право тратить деньги на массовые акции протеста.

Это объяснение он дал, отвечая на вопрос, возбудила ли СБУ дело по заявлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который утверждал, что у него есть доказательства подкупа участников акций "Нет капитуляции" в интервью изданию "Главком".

"Надо понимать, что общественные организации имеют право собирать деньги и тратить их — в том числе на акции. Этот момент, возможно, требует законодательного урегулирования".

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Баканов заявил, что у его службы нет "достоверных сведений, подтверждающих этот факт" и что "сейчас в СБУ нет такого производства".

14 октября Киеве состоялся марш "Нет капитуляции!" против реализации "формулы Штайнмайера". Часть участников акции пришла на улицу Банковую к Офису президента Украины. На здание ОП люди прикрепили фото погибших защитников Отечества и наклейки с лозунгами против капитуляции.

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