Полиция отчиталась о массовых мероприятиях в Киеве

В Киеве продолжаются массовые акции. Фото: "Цензор.нет"

Массовые мероприятия в Киеве проходят без нарушений правопорядка.

"Правоохранители продолжают следить за безопасностью в центральной части столицы до завершения всех мероприятий", - сообщает полиция Киева.

"Первое массовое движние началось от парка Тараса Шевченко, откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Офиса Президента Украины. После этого граждане спокойно разошлись. Организаторы мероприятия заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны. Нарушений порядка не зафиксировано" , - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

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Сейчас в Киеве проходит еще одна акция, поэтому работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах.

В Киеве в парке Тараса Шевченко начинается Марш УПА "Защитим украинскую землю" в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии.