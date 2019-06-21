СБУ не имеет претензий к Портнову - Грицак

СБУ проверяла Андрея Портнова на работу на российские спецслужбы, говорит Василий Грицак. Фото: УНІАН

Следователями СБУ уголовных производств о совершении бывшим заместителем Администрации Януковича Андреем Портновым преступлений на данный момент не ведется.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью "РБК-Україна"

"В августе 2015 Генеральная прокуратура зарегистрировала 2 уголовных производства по признакам совершения преступлений, которые в дальнейшем были объединены в одно производство. А досудебное расследование поручено следователям Главного следственного управления СБУ.

Основанием для обеих производств стало заявление одного из граждан Украины. Портнов якобы оказывал спецслужбам РФ доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а также осуществлял публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя в Украине", - рассказал Грицак.

В ходе досудебного расследования приведенные заявителем факты не нашли подтверждения, поэтому уголовное производство закрыли, заявил глава СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Портнова допросили по делам Майдана: подробности

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Леонид Губерский уволил с должности Андрея Портнова, против которого протестовали студенты.