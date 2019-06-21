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пятница, 21 июня 2019 08:25

Студенты и ректор выпихнули соратника Януковича из КНУ

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Студенты и ректор выпихнули соратника Януковича из КНУ
Ректор КНУ уволил Портнова. ФОТО: Педагогическая пресса

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Леонид Губерский уволил с должности Андрея Портнова, против которого протестовали студенты.

"Студенты требуют оформления документа. Требуют номер приказа в документе и печать. Печать администрация обещает поставить утром, когда откроют канцелярию. Обещают опубликовать в Интернете. Участники акции стоят под корпусом, едим пиццу. Празднуем. Поем гимн Украины. Победа!" - сообщили организаторы протеста в Telegram.

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"Послушал озвученые на митинге против Портнова тезисы и настолько с ними согласен, что полностью присоединяюсь к сказанному, разделяю высказанную озабоченность и теперь и сам выступаю против Портнова", - иронично написал уволеный Портнов в Telegram.

Недовольные студенты и активисты в четверг, 20 июня, вечером вышли на протест под стены центрального корпуса университета. Потом зашли внутрь и заявили, что будут ночевать в вузе, пока к ним не придет на разговор ректор и не уволит Портнова.

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Дата
21
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