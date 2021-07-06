СБУ и офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"

СБУ возглавляет друг Владимира Зеленского Иван Баканов (справа). Фото: president.gov.ua

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины не будут открывать производство по поводу обсуждения президентом Владимиром Зеленским спецоперации по боевикам- "вагнеровцам" с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Об этом пишут "Букви" со ссылкой на ответы на запрос.

Зеленский в интервью на телеканалу "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил, что звонил Лукашенко и "предупредил его", "готов передать всю информацию, касающуюся этих людей".

Журналисты обратились к Офису президента, Службе безопасности Украины и Офису генерального прокурора уточнить: когда именно состоялся телефонный разговор между Зеленским и Лукашенко, передавали ли органам государственной власти Беларуси данные по "вагнеровцах", имеющиеся у правоохранительных и разведывательных органов Украины, а также - вносили ли в Единый государственный реестр досудебных расследований информацию о наличии в действиях президента Зеленского состава преступления.

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В СБУ ответили, что сведений по указанным вопросам в ЕРДР не вносили.

В Офисе генпрокурора сослались на нормы статьи 105 Конституции, которая гарантирует президенту неприкосновенность на срок исполнения полномочий.

В ведомстве также добавили, что президент может быть устранен с поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. В таком случае конституционная процедура расследования и рассмотрения дела об устранении президента с поста в порядке импичмента осуществляется без возбуждения против него уголовного дела.

Ответ из Офиса президента не поступил.

29 июля прошлого года в Беларуси задержали 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". 14 августа стало известно, что их выдали Москве. Через четыре дня журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил Андрей Ермак. В ответ руководитель ОП заявил о "спланированной дезинформационной кампании". Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила об открытии трех уголовных производств. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о создании временной следственной комиссии касательно возможных противоправных действий должностных лиц. И.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело активно расследуется, происходят допросы. В марте этого года народные депутаты вышли к трибуне с баннером "Требуем расследования государственной измены в окружении президента".