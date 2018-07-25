Савченко рассказала, как теряет зрение в СИЗО

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 2475
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1404
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2736
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 522
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6660
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 657
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1017
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3123
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3322
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
3
4
19
5
4
Друг Порошенко &quot;засевает&quot; округ тортами
Друг Порошенко "засевает" округ тортами
Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети
Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
Кароль засветилась на фестивале Тимошенко
Кароль засветилась на фестивале Тимошенко
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Видео
Все видео
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Украинский летчик-истребитель поверг в восторг Порошенко
Украинский летчик-истребитель поверг в восторг Порошенко
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4464
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 882
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4536
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3690
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27226
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1890
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 13:08

Савченко рассказала, как теряет зрение в СИЗО

1 Комментировать
Савченко рассказала, как теряет зрение в СИЗО
Надежда Савченко пришла в апелляционный суд 24 июля.

Подозреваемая в подготовке терактов внефракционный нардеп Надежда Савченко портит зрение в камере следственного изолятора.

Об этом она рассказала в Апелляционном суде.

"Когда находишься в тюрьме, у тебя камера обычно от 5 до 7 метров. И зрение привыкает к ближнему расстоянию. Ты теряешь зрение, у тебя развивается близорукость, потому что ты не можешь смотреть далеко.

И когда я захожу в Апелляционный суд, где есть такие красивые панорамные окна, я стараюсь смотреть вдаль. Потому что когда смотришь вдаль, концентрируешься на антенне, строительном кране, на каких-то ветвях дерева - вытягиваешь зрение. И он восстанавливается снова. Потому я здесь ловлю момент", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились билборды с Савченко

24 июля Надежда Савченко не прошла психофизиологическую экспертизу на полиграфе. По словам адвоката, это произошло по двум причинам: не допустили на допрос защитника Савченко и не хотели ставить те вопросы, о которых ходатайствовала нардеп.

Политика подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Ее задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Савченко рассказала, как теряет зрение в СИЗО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 2 Просмотров: 528505
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 236871
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 132447
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 51875
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 29362
Политика
У Луценко озвучили впечатляющую статистику наказаний за смертельные ДТП
У Луценко озвучили впечатляющую статистику наказаний за смертельные ДТП Просмотров: 162
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
 Просмотров: 369
Савченко посоветовала избирателям, что делать с тортом от друга Порошенко
Савченко посоветовала избирателям, что делать с тортом от друга Порошенко Просмотров: 891
Объяснили, почему Порошенко ветировал закон о криминале для "деревянных" контрабандистов
Объяснили, почему Порошенко ветировал закон о криминале для "деревянных" контрабандистов Просмотров: 621
Швейцария "сдала" Украине человека Януковича
Швейцария "сдала" Украине человека Януковича Просмотров: 270
Больше всего комментируют
11
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
6
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
5
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
3
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
Голосов: 17515
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua