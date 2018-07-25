Савченко рассказала, как теряет зрение в СИЗО

Надежда Савченко пришла в апелляционный суд 24 июля.

Подозреваемая в подготовке терактов внефракционный нардеп Надежда Савченко портит зрение в камере следственного изолятора.

Об этом она рассказала в Апелляционном суде.

"Когда находишься в тюрьме, у тебя камера обычно от 5 до 7 метров. И зрение привыкает к ближнему расстоянию. Ты теряешь зрение, у тебя развивается близорукость, потому что ты не можешь смотреть далеко.

И когда я захожу в Апелляционный суд, где есть такие красивые панорамные окна, я стараюсь смотреть вдаль. Потому что когда смотришь вдаль, концентрируешься на антенне, строительном кране, на каких-то ветвях дерева - вытягиваешь зрение. И он восстанавливается снова. Потому я здесь ловлю момент", - рассказала она.

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24 июля Надежда Савченко не прошла психофизиологическую экспертизу на полиграфе. По словам адвоката, это произошло по двум причинам: не допустили на допрос защитника Савченко и не хотели ставить те вопросы, о которых ходатайствовала нардеп. Политика подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Ее задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.