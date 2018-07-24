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вторник, 24 июля 2018 10:20

Савченко перед полиграфом объявила голодовку

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Савченко перед полиграфом объявила голодовку
Сегодня Надежду Савченко должны второй раз допросить на полиграфе. Фото: ukrinform.ua

Подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко вторую неделю голодает.

Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко перед допросом политика на полиграфе.

"Из-за этих судов, которые не дали высказаться адвокатам, Надежда объявила голодовку. Это вторую неделю она на голодной забастовке. Не знаю, как будет эта процедура проходить сейчас. Согласятся ли специалисты, или снова скажут, что не такие показатели", - сказала сестра.

Она подтвердила: когда Надежда Савченко объявляла голодовку в прошлый раз, экспертизу перенесли. Во время голодания допрашиваемого полиграф может выдавать неправильные результаты.

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Народного депутата Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Ее задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.

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