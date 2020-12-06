Самая страшная новость о Covid-19, ложь Зеленского и проблемы Путина: 5 блогов недели

Почти половина украинцев не собираются вакцинироваться от Covid-19 даже бесплатно. Фото: reuters

Предлагаем пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе на сайте Gazeta.ua.

1. У Путина есть проблемы с Лукашенко. Он собирался договариваться об интеграции Беларуси с президентом, легитимность которого не подвергалась сомнениям. А теперь договариваться придется с человеком, которого многие страны не признают действующим главой государства. Ситуация с российско-белорусской интеграцией будет напоминать ту, которая сложилась с аннексией Крыма. Лукашенко может и согласиться на требования Путина. Но в мире все равно будут считать, что имели дело с правовой бутафорией. И самое главное - так будет считать белорусский народ, рассуждает публицист Виталий Портников.

2. Говорят, президент Зеленский - искренний и честный человек, который пришел сменить Украину. Я хочу в это верить. Но за полтора года не произошло ни одной полноценной реформы. А те, которые были начаты, свернули. Если президент пришел что-то менять, то надо менять. Иначе это ложь. Строить дороги — это не об изменениях. Это о расходовании средств. Для этого много ума не надо. И особенно если верить слухам об откатах в 30%, отмечает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Большая стройка" подорожала. Деньги воруют, а люди не хотят разбираться

3. Почти половина наших сограждан не собираются вакцинироваться от Covid-19 даже бесплатно. Это самая страшная новость о коронавирусе за последние месяцы. Бесполезно убеждать людей, которым уровень мышления подсказывает такую ​​странную линию поведения. Но они должны быть готовы к поражению в правах на передвижение по миру и стране в общественном транспорте, на участие в любых мероприятиях, связанных со скоплением людей. Не привит? Ты не летаешь, не ездишь в поездах, не можешь поселиться в отель, убежден писатель Ян Валетов.

4. Россия намерена построить военно-морскую базу в Судане. В этом есть позитив. Для ее создания нужны миллиарды долларов. В долгосрочном плане РФ на пути к банкротству. Подобные путинские "стратегические выходки" только помогут ускорить неизбежный процесс ее распада, считает политолог Виктор Каспрук.

5. Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что карантин выходного дня себя не оправдал. Бизнес из-за этого потерял миллиарды. А власть такая: сорри! Мы тут с пацанами попробовали, а оно не получилось. А еще у власти не получилось закончить войну, вырастить экономику на 40%, поднять зарплаты медикам, побороть олигархов. И у меня вопрос: а зачем нам власть, в которой ничего не получается? - рассуждает эксперт рынка труда Сергей Марченко.