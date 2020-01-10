Садовый заявил о слежке за ним

"Ну вот сегодня я увидел, что за машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит, думал - кто? Но дали информацию, что это специальные службы.

Хотя бы должны были сообщить, что они какой-то надзор за мной устанавливают. Но решили, наверное, это сделать самостоятельно", - говорит мэр Львова, кандидат в президенты Андрей Садовый 11 января 2019 года в интервью журналистам.

В президенты Садового выдвинула партия "Самопомощь". Социологи тогда давали ему 3,4% поддержки среди тех, кто собирался идти на выборы.

Через два месяца снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата - экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Днем ранее они встречались в столичном ресторане. Обедали сыром моцарелла с помидорами и пили кофе. Их заметили журналисты.

Автор: Соня Кошкіна 28 февраля Садового и Гриценко заметили за столом одного из столичных ресторанов.

В первом туре 31 марта Гриценко занял пятое место с результатом 6,91%.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в июле "Самопомощь" получила 0,62%.

В ноябре Садовый получил подозрение от Специализированной антикоррупционной прокуратуры в злоупотреблении властью. Будто бы более 23,49 га в селе Рясное-Руське у Львова должностные лица горсовета по дешевке продали без аукциона как земли промышленности. Гражданам и государству нанесен ущерб на более 93,5 млн грн.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ему залог более миллиона гривен и отпустила под личное обязательство.

Андрей Садовый четырнадцатый год руководит Львовом. Выборы мэра состоятся в октябре этого года.

Садовый так и не стал общенациональным игроком

Автор: Георгий Лукьянчук, Facebook У Садового, как городского головы, прекрасное будущее, прогнозирует Виктор Таран.

"Решение сниматься или не сниматься в пользу Гриценко никак не повлияло на политическую карьеру Садового. Он как имел уровень поддержки во Львове так его и имеет. Однако на всеукраинском уровне игроком не стал, - говорит Gazeta.ua политолог Виктор Таран.

"Больше на его карьеру повлияло то, что в марте 2016 года отказался возглавить Кабинет министров. С уходом Яценюка. Порошенко с ним вел переговоры, предлагал возглавить правительство. Если бы тогда возглавил, фракция Садового стала бы одной из цементирующих в обновленной коалиции. Показал бы результат, как премьер. Вот тогда бы он был влиятельным.

Однако в условиях необходимости делать непопулярные реформы (пенсионную, медицинскую, образовательную), которые могли навредить рейтингу, мэр Львова решил пересидеть и тихонько готовиться к президентским выборам.

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Далее получил обвал рейтинга, исключение Анны Гопко из парламентской фракции, дальнейший раскол в "Самопомощи", Семенченко и Соболев играли в свою игру, скандалы на уровне местных фракций. Сейчас на его 24 канале не хватает ресурсов. Это все следствие того, что Садовый так и не стал общенациональным игроком.

У Садового, как городского головы, прекрасное будущее. Имеет поддержку львовян в более 40%. На сегодня ему нет никакой альтернативы. "Батькивщина", "ЕС" или "Голос" достойных кандидатур не выставляют. Поэтому нынешний мэр имеет прекрасные шансы переизбраться. И он этим шансом воспользуется", - говорит Виктор Таран.