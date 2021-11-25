Саакашвили передал новое послание

Михеил Саакашвили в очередном послании требует справедливого суда над ним. Фото: УНИАН

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в новом послании к своим сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом и доказать свою невиновность.

Соответствующий пост появилось в Facebook Саакашвили.

"В суде Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. - Gazeta.ua) у меня нет никаких шансов достичь справедливости. Я снова повторяю свое предложение, что готов предстать перед справедливым независимым судом и отстаивать там свою правду", - написал Саакашвили.

Добавил, что вопросом его освобождения должна заниматься инициативная группа, которая будет учитывать главные политические цели оппозиции и одновременно будет координировать кампанию его увольнения.

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Саакашвили утверждает, что не видит себя "ни в какой конфигурации будущей власти". Также в послании заявил, что предстоящие недели будут очень важными для Грузии.

"Если мы сможем консолидировать свои силы, сохраним политическое настроение, увеличим количество участников борьбы, мы достигнем цели и достигнем победы. Пока любая пауза действующей властью будет воспринята как наше поражение, которое физически убийственно для меня и для нашей родины, поэтому ни шагу назад и активность, активность и еще раз активность", – резюмировал Саакашвили.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе. 8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). В ночь на 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.