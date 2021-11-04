Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают

Мать Михеила Сакашвили записала обращение украинскому президенту. Фото: скриншот с видео

Мать заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гьюли Аласания обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну.

Видеообращение женщины обнародовали в Facebook Саакашвили.

"Мы в безвыходном положении. Моего сына у меня на глазах убивают. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам особенно нужна его поддержка и его помощь. Нужно как-то организовать переправку Михеила в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить", - сказала Аласания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я - личный узник Путина" - Саакашвили обратился к Верховной Раде

Женщина подчеркнула, что Саакашвили голодает уже 35-й день. Она обеспокоена состоянием здоровья сына.

"Единственное, что ему предлагают – тюремная больница, где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных", - сказала мать политика.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам. Консилиум врачей рекомендовал перевести политика в многопрофильную гражданскую клинику. Власти Грузии согласны на перевод только в тюремную клинику. Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу, потому что его там убьют, заявил адвокат заключенного Николоз Гварамия. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал такие утверждения бредом и провокацией.