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четверг, 04 ноября 2021 15:48

Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают

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Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Мать Михеила Сакашвили записала обращение украинскому президенту. Фото: скриншот с видео

Мать заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гьюли Аласания обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну.

Видеообращение женщины обнародовали в Facebook Саакашвили.

"Мы в безвыходном положении. Моего сына у меня на глазах убивают. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам особенно нужна его поддержка и его помощь. Нужно как-то организовать переправку Михеила в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить", - сказала Аласания.

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Женщина подчеркнула, что Саакашвили голодает уже 35-й день. Она обеспокоена состоянием здоровья сына.

"Единственное, что ему предлагают – тюремная больница, где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных", - сказала мать политика.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.

Консилиум врачей рекомендовал перевести политика в многопрофильную гражданскую клинику. Власти Грузии согласны на перевод только в тюремную клинику.

Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу, потому что его там убьют, заявил адвокат заключенного Николоз Гварамия.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал такие утверждения бредом и провокацией.

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