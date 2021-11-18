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Саакашвили в "критическом состоянии" - врачи

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Саакашвили в &quot;критическом состоянии&quot; - врачи
Врачи обнародовали информацию по медосмотру Саакашвили в тюремной больнице. Фото: РБК

Состояние здоровья главы экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили "критическое".

К такому выводу после медосмотра 16 ноября пришла группа врачей под эгидой омбудсмана Грузии Нино Ломджарии, сообщает "Интерфакс".

"Состояние здоровья Михеила Саакашвили сейчас критическое по многим жизненным показателям, поэтому мы считаем, что тюремная больница не готова предоставить необходимое лечение пациенту, который находится в таком критическом состоянии...", сказал врач Георгий Григолия.

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"Поскольку Михеил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем ​​его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение", добавил он.

В то же время Григолия отметил, что Саакашвили пока не требуется реанимации.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе.

8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

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