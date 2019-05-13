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понедельник, 13 мая 2019 21:58

"С моей стороны будет только поддержка" - Порошенко высказался об инаугурации Зеленского

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&quot;С моей стороны будет только поддержка&quot; - Порошенко высказался об инаугурации Зеленского
Порошенко заявил, что поддерживает скорейшую инаугурацию Зеленского. Фото: Gordonua

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает скорейшую инаугурацию Владимира Зеленского.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно скорее определился с датой инаугурации. С моей стороны будет только поддержка скорейшего вступления господина Зеленского на должность", - сказал Порошенко во время рабочего визита в Брюссель.

Президент также рассказал о своем отношении к досрочным парламентским выборам.

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"Отдельно шла позиция относительно досрочных парламентских выборов. С одной стороны, политик должен быть всегда готовым к выборам, я здесь не вижу никакой проблемы. С другой стороны, демократия - это процедура. И все должно быть соблюдено конституционной и законодательной процедуры. Сегодня нам надо, чтобы парламент в рамках Конституции и законодательства нашел то решение, которое устроило бы украинский народ, избранного президента и обеспечило бы защиту демократии и конституционного процесса ", - подчеркнул Порошенко.

Фракция "Блока Петра Порошенко" собирается на заседание, где определится, какую будет поддерживать дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом заявил руководитель фракции БПП Артур Герасимов на согласительном совете.

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