Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского

"Специализированную антикоррупционную прокуратуру могут превратить в инструмент политического давления", - говорит в интервью Gazeta.ua народный депутат от "Голос", первый заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

25 января начался конкурс по отбору руководителя САП. Также будут отбирать заместителя руководителя и начальника 5-го отдела управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде.

Кандидаты будут подавать документы до 15 февраля. Решения будет принимать Комиссия по отбору. Сейчас обязанности руководителя САП выполняет Максим Грищук. Создание ведомства было одним из требований ЕС к Украине о предоставлении безвизового режима.

Автор: Facebook Руководителю САП нужно иметь упорство, крепкий позвоночник. Давление будет не то, что чрезвычайное, а тотальное, говорит Ярослав Юрчишин.

Что в работе правоохранительных органов зависит от САП сегодня?

Это представление прокурорами в суде, процессуальное сопровождение всех дел, касающихся топ-коррупции. Дел, расследуемых НАБУ, которые затем рассматривает Высший антикоррупционный суд. Есть определенные полномочия генерального прокурора. Например, представление на народного депутата или судью может осуществлять только он. Даже не руководитель САП. Но остальные топ-коррупционные дела может представлять только прокурор САП. Юрисдикция САП, как части генпрокуратуры - уникальна. Речь идет о больших преступлениях, касающиеся коррупции на более одного миллиона гривен.

Назар Холодницкий ушел с должности в августе. Кто реально руководил ведомством?

Согласно закону ведомством руководит Максим Грищук - первый заместитель руководителя САП. Но было по крайней мере несколько случаев, в частности касательно Татарова (заместитель руководителя Офиса президента, его подозревают во взяточничестве. - Gazeta.ua). Когда в работу САП напрямую пытался вмешиваться Офис генпрокурора. Венедиктова устранила Грищука, который был членом группы прокуроров, от этого дела. Офис генерального прокурора пытался всячески вмешиваться в работу. Не в организационную, больше - в расследование чувствительных антикоррупционных дел по Татарову, Мыкытасю и ряда других.

Происходит возврат руководства в Янукович-style

Президент имеет влияние на комиссию?

Комиссия является очень неоднозначной. Четыре ее члена, представляющих Офис генпрокурора по договоренности с нашими международными партнерами - независимые эксперты. Так как Роман Куйбида, Драго Кос. Но есть семь делегированных Верховной Радой, при том фактически с нарушением закона. Большинство которых не имеют должного опыта борьбы с коррупцией. Их полностью контролирует Офис президента. Фактически был компромисс большинства с "За будущее", ОПЗЖ дали голоса. Офис президента контролирует большинство в комиссии. Комиссию создали более квартал назад, а конкурс объявили только сейчас. Каждое решение комиссии дается очень сложно. Влияние президента - значительное. На должность руководителя САП будут продвигать из тех, кого президент считает 100% своими. Была информация, что должность готовят для Татарова. Это бы совпадало с тем функционалом, который Татаров выполняет в ОП. Одна из его неофициальных функций - сбор папочек на фракцию, чиновников. Чтобы мотивировать их голосовать, принимать решения, необходимые ОП. Происходит возвращение руководства в Янукович-style. Когда находился компромат на человека, заставляли делать то, что от него требовали. Сейчас Татаров стал неприемлемой персоной. Поэтому обсуждается несколько вариантов. Замену Венедиктовой на Смиронова (заместитель руководителя ОП. - Gazeta.ua), который близок к Портнову. А Венедиктову отправить на понижение в САП. Другой вариант - Роман Говда, первый заместитель Венедиктовой. Во времена Шокина его уже продвигали на руководителя САП. В независимость комиссии сложно верить. Там есть необходимое квота независимых экспертов, которые точно сообщат о нарушениях, злоупотреблениях. Но смогут ли они противостоять давлению Банковой, когда большинство людей в комиссии напрямую зависимы.

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Кто еще будет претендовать на должность?

Максим Грищук уже об этом заявил. Не думаю, что будет много качественных кандидатов. Невооруженным глазом видно, как сейчас мешают работать антикоррупционным органам. Юристы с хорошим опытом, авторитетом вряд ли захотят ввязываться в этот конкурс. Поскольку не верят в его беспристрастность. Если САП возглавят такие, как Венедиктова, то орган превратится в инструмент политического давления.

Адвокаты, защищающие топ-коррупционеров, получают почасово столько, сколько обычным украинцам не снилось и месячно

Какой руководитель нужен?

Опытный. Новая кровь - это хорошо, но для процесуального руководства и представительства в суде сложных уголовных дел нужен опыт. Ключевое - добродетель. Чтобы человек имел нулевую толерантность к коррупции. Был упрямым. Адвокаты, защищающие топ-коррупционеров, получают почасово столько, сколько обычным украинцам не снилось и месячно. Руководителю САП нужно иметь упорство, крепкий позвоночник. Давление будет не то, что чрезвычайное, а тотальное. Здесь стоит вспомнить румынского антикоррупционного прокурора Лауру Ковеши, которая открыла дела по десяткам чиновников, довела их до суда. На нее было постоянное давление. Сейчас она пошла на повышение - европейская прокурорка.

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Насколько ведомство может быть влиятельным?

САП - одно из самых влиятельных ведомств. Ведет дела в отношении руководителей Государственной фискальной службы, народных депутатов, министров. Может вести дела касательно бывших президентов.

Зеленский заинтересован в независимости САП?

Трудно говорить о самостоятельной позиции Зеленского. Ермак, Смирнов и Татаров - не заинтересованы. А поскольку они формируют позицию президента, то скорее всего Зеленский тоже заинтересован иметь подконтрольную САП.