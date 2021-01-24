Завтра начнут отбирать руководителя САП

В августе прошлого года с должности руководителя САП уволился Назар Холодницкий. Фото: УНН

Конкурсная комиссия начнет отбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры с 25 января. Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции

19 и 20 января состоялись заседания Комиссии по отбору руководителя САП, которая решила начать конкурс со следующего понедельника.

Конкурс будет включать стандартные этапы по тестированию на знание законодательства, практические задания, тестирование на полиграфе и психологическое исследование, собеседование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Офисе президента врут - ЦПК

Решение по каждому кандидату будет приниматься 7 голосами в Комиссии по формуле 5+2. Из которых не менее 2 голоса - квота Совета прокуроров (то есть международные эксперты) и не менее 5 голосов - от представителей Верховной Рады.

"Объявление конкурса означает запуск процесса отбора ключевого антикоррупционного прокурора. Главным предохранителем в этом процессе является то, что кандидат сможет идти дальше, только если получит поддержку признанных международных экспертов. А это фактически делает невозможным победу кандидатов с необоснованными состоянием или очевидно недобросовестными решениями в прошлой практике", - говорит председатель ЦПК Виталий Шабунин.