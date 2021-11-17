Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов

Бывший внештатный советник министра обороны Юрий Бутусов считает, что украинской армии нужно быть особенно внимательным в направлениях Луганска, Горловки, Мариуполя. Фото:GETTY IMAGES

Российские войска на границе с Украиной отрабатывают сценарии наступательных действий. В Кремле преследуют цель отбросить украинские войска дальше Донецка и Луганска. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал Юрий Бутусов, бывший внештатный советник министра обороны.

"Наше руководство готовится к тому, что Россия соберет все силы и пойдет в наступление со многих сторон. Ждут большого вторжения для оккупации Украины. Такой сценарий возможен, но маловероятен. Вероятнее сценарий локальных боевых действий. Когда наносят удар меньшими силами, без большой мобилизации армии, на каком-то узком участке, чтобы получить локальное преимущество, чтобы захватить позиции. Например, в Донбассе, где есть зона боевых действий", - отметил он.

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По его словам, северный враг готовится выровнять линию фронта.

"Луганск, Горловка, Мариуполь - направления, где нужно быть особенно бдительным. У россиян есть большие проблемы на фронте в долгосрочной перспективе. Украинские войска близки к главным точкам крупных городов - Донецку и Луганску. Могут в любой момент туда зайти. Противник это понимает. Поэтому ему важно исправить линию фронта на Донбассе. Это важная оперативная цель, к которой полностью готовятся россияне. Для этого нужны не миллионные армии, а войска, постоянно проводящие маневры и готовые к быстрому перебазированию на нужные направления - к внезапным быстрым действиям. Именно сейчас и проходит подготовка к локальной войне", - добавил Бутусов.

Сейчас на границе около 100 тыс. российских военных, говорит он.

"Чтобы в определенном участке фронта получить преимущество, россиянам достаточно ввести половину. Украинской армии на Донбассе 35-40 тысяч".

Авторитетные американские издания The Washington Post и Politico еще в начале ноября обнародовали доказательства перебрасывания российских войск на украинскую границу, предоставляли спутниковые снимки. Их около 100 тыс.