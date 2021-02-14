Россия в опасности и новое испытание для Украины: 5 блогов недели

Финансовые рынки сейчас находятся в пузыре. Он может лопнуть через 1-1,5 лет. Будет кризис, отмечает Анатолий Амелин. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. 2021 год подвез нового черного лебедя. Финансовые рынки сейчас находятся в пузыре. Скорее всего, он лопнет через 1-1,5 лет. Надвигается кризис. Для Украины это будет очередным испытанием. Деньги подорожают, инвестиции снова сократятся. Если, конечно, мы не предложим для инвесторов стратегию, которая их вдохновит парковать капитал в Украине, считает директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

2. Владимира Зеленского на следующих президентских выборах может победить новый кандидат. Тот, кто подарит украинцам надежду и предложит план. Тот, кто сможет объединить вокруг себя как лидеров общественного мнения, так и профессионалов. Тот, за кем не будет шлейфа коррупции и олигархов. А значит, должен появиться новый проект. Потому что с Зеленским в Украины будущего нет. Есть только жалкое существование, убежден общественно-политический деятель Борислав Береза.

3. Смертельная угроза надвигается на Россию. Оказывается, "НАТО идет ва-банк". Так называется текст министра иностранных дел РФ Марии Захаровой. Все дело в том, что глава штаба Навального Леонид Волков объявил, что протесты будут продолжаться и в феврале. Захарова бьет тревогу. Объясняет в статье, что 8 февраля Волков встречался с представителями Евросоюза, США, Великобритании. Они члены НАТО. Захарова считает, что натовцы проинструктировали российскую оппозицию, а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше хитрее вести подрывную работу, рассказывает журналист Игорь Яковенко.

4. Гривна укрепляется. Потому что бедное государство. Не выполняется бюджет по поступлениям. Поэтому Минфин продает Облигации внутреннего государственного займа. С начала года Украина уже заняла 55,78 млрд грн под 11%. Это больно. В МВФ получилось бы дешевле. И это же еще февраль только начался. А что будет в сентябре? Поскольку в сентябре пик выплат по долгам, отмечает политолог Виктор Бобыренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миссия таки невозможна. С МВФ ни к чему не договорились

5. Каким будет ответ Путина за закрытие каналов Медведчука? Не эскалация на Донбассе. Усиление военных действий не приносит ничего практического РФ. Они спокойно продолжают ползучую аннексию через паспорта и попытку развить самодостаточность этих регионов. Логично только два направления: экономическое давление и Крымский канал. Почти 50% нефтепродуктов мы импортируем из РФ. Резкое повышение цен не позволит нам быстро компенсировать это из других источников. По второму - забрать канал и обвинить Запад в лицемерии за поддержку "зеленого фашизма". На месте власти я бы готовился быстро заменить российский импорт и укреплял оборону в крымском направлении, рассуждает кандидат политических наук Виктор Андрусив.