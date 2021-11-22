Россия стягивает армию и завербовала агентуру для дестабилизации в Украине - Bloomberg

РФ призвала десятки тысяч резервистов Фото: Reuters

Россия готовится к полномасштабному наступлению на Украину в начале 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные разведки США, переданные она европейским союзникам, сообщило американское издание Bloomberg, пишет ZN.UA

Карты, составленные американскими разведывательными службами, показывают увеличение у границы количества российской артиллерии и военных до примерно 100 тыс. для быстрого прорыва в Украину из нескольких мест: через Беларусь и из оккупированного Крыма. Готовится атака с воздуха.

Кроме того, разведчики США узнали, что Москва, не объявляя это публично, призвала десятки тысяч резервистов для поддержки позиций после их прорыва.

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Также Москва завербовала агентов по дестабилизации в Украине.

В то же время российские власти понимают, что любая попытка военной оккупации большой территории Украины столкнется с широким сопротивлением общественности на местах и повлечет за собой серьезные санкции Запада, которые могут нанести вред российской экономике.

В США уже рассматривают возможность введения новых санкций против РФ на фоне этих дипломатических беспокойств.

Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины. Также об активности России на границе с Украиной заявили США.