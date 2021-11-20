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США обеспокоены военной активностью РФ на границе с Украиной

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США обеспокоены военной активностью РФ на границе с Украиной
По словам главы Госдепа, союзники США разделяют опасения по отношению к России. Фото: Reuters

США обеспокоены военной активностью России на границе с Украиной. Кроме того, опасения вызывают заявления и действия, которые наблюдаются со стороны российских официальных лиц.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам, пишет издание Barrons.

"Мы действительно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. У нас есть серьезные опасения по поводу некоторых высказываний, которые мы слышим и слышим из России, а также в социальных сетях", - заявил политик.

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По словам главы Госдепа, союзники США разделяют опасения в отношении России. При этом он отметил, что неизвестно, какие цели преследует президент РФ Владимир Путин.

"Но мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем, как пытаться процитировать какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или любой другой страны и использовать это в качестве предлога для того, что Россия планирует предпринять", - добавил Блинкен, имея в виду события 2014 года, когда Украина лишилась части территории, а на востоке страны началась война.

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку об ужесточении санкций против России в случае вторжения в Украину.

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