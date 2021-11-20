В Сенате США предложили санкции против России в случае вторжения в Украину

За санкции будут голосовать после Дня благодарения. Фото: Pexels

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку об ужесточении санкций против России в случае вторжения в Украину.

Санкции могут относиться к российским чиновникам, газопроводу "Северный поток-2", крупным финансовым учреждениям и трансакциям с государственным долгом, передает Axios.

Менендес выставил предложение поздно вечером в четверг в качестве поправки в оборонный бюджет. Сенат будет голосовать за нее после перерыва в День благодарения.

Поправка потребует от президента Джо Байдена ввести санкции против высших российских военных и разведчиков, планирующих вторжение в Украину. Также разрешит дополнительную военную помощь Киеву.

Санкции предусмотрены в отношении любой компании или корпоративного служащего, участвующего в планировании или эксплуатации "Северного потока-2".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

Республиканцы настаивают на голосовании за собственную поправку по санкциям по проекту газопровода. Их могут наложить до потенциального вторжения.

США следят, чтобы Россия не использовала газ как политический инструмент в условиях энергетического кризиса в Европе. Вашингтон также озабочен сообщениями о "необычной военной активности России" вблизи границы с Украиной. Предупредил, что эскалация или агрессивные действия Москвы могут быть причиной беспокойства в США.