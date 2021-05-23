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Россия поглощает Донбасс, "сбитый летчик" Медведчук и "косоворотка" Зеленского: 5 блогов недели

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Россия поглощает Донбасс, &quot;сбитый летчик&quot; Медведчук и &quot;косоворотка&quot; Зеленского: 5 блогов недели
Первая пара страны надела стилизованные вышиванки - это замечательно. Надо поддержать, а не хейтить, рассуждает журналистка Мирослава Барчук. Фото: @zelenskiy_official

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. В феврале 2021 года на базе закрытых телеканалов Newsone, "112 Украина" и Zік был создан новый - "Первый независимый". Туда перешли журналисты закрытых телеканалов. Эфир ему перекрыли в первый же день. Однако он спокойно работает в Интернете. Это очень опасно для Украины. Ведь в случае, если Путин решится на вторжение, он будет иметь сотни тысяч "штыков" идеологически вдохновленной и отмобилизованной "пятой колонны", отмечает историк Сергей Грабовский.

2. Виктор Медведчук интересный России только пребыванием в Украине, чтобы разрушать основы нашей государственности изнутри. Путину не нужен дополнительный "сбитый летчик", который требует дорогостоящего содержания на даче в Подмосковье. Если бы тот сбежал в Россию, это бы сильно разозлило Путина. Кремль вряд ли пойдет на эскалацию ради Медведчука. Он для Москвы - типичный предатель своей страны. Такие люди нигде и никогда не пользуются искренним уважением, считает политолог Михаил Басараб.

3. Ругать кого-то, кто надел неканоническую вышиванку, это все равно, что смеяться над тем, кто неправильно и неумело, но заговорил на украинском языке. Здесь агрессия, насмешки разрушительны и контпродуктивны. Первая пара страны надела стилизованные вышиванки - это замечательно. Это надо поддержать, а не хейтить, рассуждает журналистка Мирослава Барчук.

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4. Европа и Штаты не были и никогда не будут большими украинцами, чем мы сами. Это все, что нужно знать о "Северном потоке-2". Если президент Украины называет Россию агрессором один раз в год, а в остальные 364 дня агрессор для него - "та сторона". Так какого черта немцы должны прекращать выгодный для себя проект, когда россияне за свой счет строят им трубу? В чем смысл американцам вписываться за нас перед немцами, если люди Коломойского импортируют российские энергоносители? Европа не враг и никого она не бросила. Мы бросили себя сами, когда выбрали ермаков, убежден эксперт рынка труда Сергей Марченко.

5. На оккупированных территориях Москва создает отличную от украинской политическую реальность. Делает все возможное, чтобы Украину и эти территории никогда нельзя было "сшить" снова. Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков лукавит, когда утверждает, что "Россия не планировала и не планирует никого поглощать". Раздача российских паспортов украинским гражданам, их участие в выборах, выдвижение кандидатами в депутаты лиц, которые были участниками войны против Украины, подмена национальной памяти - это и есть поглощение, считает публицист Виталий Портников.

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