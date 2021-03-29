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понедельник, 29 марта 2021 14:52

Россия обречена быть украинским противником – Казарин

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Автор: Анатолий Гаевский
  – Расслабленность и вера в то, что мы можем терять время и не вооружать армию, это иллюзия, что может дорого нам стоить, – Павел Казарин
– Расслабленность и вера в то, что мы можем терять время и не вооружать армию, это иллюзия, что может дорого нам стоить, – Павел Казарин


Россия – это история про ненорозваленную империю. Она больше, чем национальное государство, но меньше, чем империя. Об этом рассказал журналист и публицист Павел Казарин в программе интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

– Россия все время говорит про духовные скрепы, чтобы объяснить немцам, чеченцам, бурятам и дагестанцам, почему они должны жить в одной стране. Хотите прикоснуться ко всему, что империя накопила за 300 лет, оставайтесь в одной стране. Вам подарим победу над Наполеоном, Гитлером, искусственный спутник Земли, Гагарина, хотите еще Большой театр? – объясняет Казарин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине

Павел Казарин к аннексии Крыма работал 1,5 года журналистом в Москве. Он считает, что в России Путина критикуют две категории людей.

– Одни считают, что он излишне Путин, а нужно больше демократии, свободы. Для других он недостаточно Путин, надо жестче, российские танки где-то под Львовом, а лучше под Варшавой. Путин как советский человек где-то в своей голове имеет к Украине какие-то эмоции. Представляет ее как УССР, кухня вкусная, песни тягучие грустные. А ему на смену может прийти человек, который просто будет ненавидеть украинцев, как Гитлер евреев. Он не будет сдерживать себя в методах. Россия онтологически обречена быть украинским противником. Поэтому расслабленность и вера в то, что мы можем терять время и не вооружать армию, это иллюзия, что может дорого нам стоить, – рассказывает Павел Казарин.

2 февраля на YouТube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом Владимиром Ермоленко. 24 февраля писатель Станислав Асеев рассказал о 31 месяце плена в "ДНР". Вместе с гостями программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.

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Дата
29
марта

Украинское оружие больше не будут поставлять оккупантам

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