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вторник, 24 июля 2018 05:35

Россия может вступить в еще одну войну

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Россия может вступить в еще одну войну
Путин может "влезть" в еще одну страну. Фото: ТСН

Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой помочь прекратить гражданскую войну на территории Йемена.

Аль-Машат выразил надежду на то, что РФ сыграет значительную роль в прекращении агрессии и снятия блокады со страны, сообщает йеменское информационное агентство SABA.

В письме, кроме агрессии против Йемена, затрагивается тема наращивания военной мощи странами Саудовской Аравии. Также он попросил Путина помочь в обеспечении безопасности и стабильности в стране.

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Совет Безопасности ООН собирается провести экстренное совещание из-за ситуации в Йемене.

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24
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