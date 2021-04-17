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суббота, 17 апреля 2021 20:20

Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт

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Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
Максим Паламарчук: Байден решил снизить напряжение с РФ. Фото: niss.gov.ua

Главное для Украины в данный момент - именно снижение риска эскалации. В перспективе важна поддержка США обороноспособности нашего государства. Одним из инструментов такой поддержки могло бы стать усиленное двустороннее оборонное соглашение. Об этом Gazeta.ua говорит в комментарии эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук.

"Сочетанием мер давления с приглашением к диалогу президент США пытается изменить политику Российской Федерации, которая вредит национальным интересам Америки. Как выглядит, ему удалось снизить напряженность, связанную с наращиванием группировки российских войск вблизи границ Украины и на ее оккупированной территории. В то же время, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов американо-российского диалога на высшем уровне. Учитывая нереалистичные ожидания российской стороны, в частности относительно политики США в отношении Украины, говорить об устойчивой стабилизации еще рано", - рассказывает.

Нынешний пакет санкций США с одной стороны, является определенным ощутимым наказанием за деструктивные действия России. С другой, их характер не приведет к дальнейшей эскалации противостояния, добавляет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские военные корабли зашли в Черное море

"США имеет широкий инструментарий влияния на Россию. Неопределенность масштаба его применения сама по себе является сдерживающим фактором для Кремля. Наиболее вероятным является значительное усиление экономических санкций, предоставление экономической поддержки Украины, и, возможно, поставка Украине дополнительных вооружений. В то же время, бесспорно в интересах Украины успех усилий США в предупреждении эскалации агрессии России против нашего государства".

Планируемый якобы на 14 и 15 апреля проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море не состоялся. Это можно расценивать как попытку снять эскалации, говорит Максим Паламарчук.

"Да, вероятно, это один из шагов направленных на снижение эскалации. Пребывание кораблей в Черном море носило преимущественно символический аспект. Радиус действия их вооружение позволяет его применять без захода в Черное море, и, соответственно вне зоны досягаемости российских береговых противокорабельных ракетных комплексов и авиации".

Российские войска могут пойти в наступление, если в Украине будет внутриполитический кризис, считает.

"Концентрация российских войск является средством давления на позицию Запада и Украины. Бесспорно, невозможно точно спрогнозировать при каких условиях может произойти рост масштабов российской агрессии против Украины. В то же время, опыт 2014 свидетельствует, что серьезно повысить риск вторжения способен масштабный внутриполитический кризис в Украине. Задачей Украины является избежание такого кризиса и повышения способности собственных сил обороны к заданию неприемлемых для агрессора потерь".

Соединенные Штаты ввели санкции против 32 субъектов и физических лиц Российской Федерации за попытки повлиять на президентские выборы 2020 года. А также из-за хакерских атак.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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