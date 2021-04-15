США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты ввели новые санкции против 32 субъектов и физических лиц России за попытки повлиять на президентские выборы в 2020 году. А также за хакерские атаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Путина пугают "решительными" действиями, если США введет санкции против РФ

Об этом говорится в указе президента США Джо Байдена от 15 апреля.

Новость дополняется.

Автор: mind.ua США ввели санкции против России за попытки повлиять на президентские выборы в 2020 году

США предупредили о последствиях, если Россия "будет действовать необдуманно или агрессивно" по поводу Украины на фоне беспокойства накоплением московских войск у границ Украины.