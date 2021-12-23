Россия использовала Совбез ООН для пропаганды против Украины

Кремль использовал Совбез ООН для продвижения фальшивых нарративов против других государств.
Об этом говорится в совместном заявлении делегаций 36 стран, передает "Укринформ".
Россия организовав в Совбезе ООН мероприятие, ориентированное против прославления нацизма. На нем выдвинули обвинения странам Балтии и Украине.
"Россия воспользовалась мероприятием, чтобы предъявить циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих собственных политических целях и провозгласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах", - отмечается в заявлении.
Таким образом, Кремль пытался отвлечь внимание мирового сообщества от нарушений международного права в области прав человека, говорится в заявлении.
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"Время проведения этого мероприятия вызывает особую тревогу на фоне наращивания российской военной мощи на Крымском полуострове и на границах Украины", - сказали в документе.
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