Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели

Государство и граждане окончательно расстались. Вертикаль власти сыплется. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе на сайте.

1. Идея диеты привлекательна тем, что за короткий промежуток времени якобы можно достичь вожделенных форм тела. Но это так не работает. Какой бы ни была диета, вес обычно возвращается. Его нормализация - это большой, комплексный и серьезный процесс, утверждает екс-министр здравоохранения Уляна Супрун.

2. Президент Владимир Зеленский начал поход против медицинской реформы. Закончится все тем, что нормальные врачи вторичного звена, которые сейчас получают мизерные зарплаты, уедут в Польшу. Останутся только непрофессиональные бездари, или те, кто здесь привязан к семье. Но они будут брать взятки, иначе никак, убежден политолог Виктор Бобыренко.

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3. Рейтинг Зеленского растет. Я так понимаю, что его избирателям все нравится. Они подтвердили, что на выборах голосовали за российскую политическую оккупацию, возвращение приспешников Януковича к власти, преследование патриотов и унижение защитников Украины. Именно этого хотели, но прятали свою попытку подавить надежду на возрождение украинской государственности за разговорами о "голосовании против старых элит", уверена публицист Лариса Волошина.

4. Государство и граждане окончательно расстались. Вертикаль власти сыплется. Реваншисты подняли голову. Мародеры пытаются распихать по карманам последние бюджетные средства. Перед нами классическая революционная ситуация, когда верхи уже не могут управлять страной по-старому, а низы уже не хотят по-старому жить. Властный вакуум образуется еще до осени. Если его не заполним мы, его заполнит "русский мир", рассуждает юрист Геннадий Друзенко.

5. Запад невольно толкает Москву и Пекин в объятия друг к другу. Это может привести к формированию не только экономического, но и военно-политического альянса, считает лондонский политический обозреватель Андрей Остальский.