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вторник, 28 декабря 2021 19:40

Россия хочет принудить Украину к капитулянтским решениям - Ярош

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Россия хочет принудить Украину к капитулянтским решениям - Ярош
Ярош рассказал о планах России по Украине. Фото: Lb

Российские власти хотят принудить Украину к капитулянтским решениям.

Об этом сказал командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош в интервью Lb.ua.

"Не зря же Скабеева и вся эта "шушера" информационной новороссийской пропаганды постоянно повторяют, что Путину нужна вся Украина. Думаю, речь идет не об оккупации территорий, а о том, чтобы принудить власть к каким-либо капитулянтским решениям.

И мне очень не нравится, когда наша власть заводит речь о каких-то референдумах, начинает торговаться, потому что такими вещами нельзя шутить", - сказал он.

Кремль может использовать агентуру для подрыва украинской государственности.

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"И если они не могут оккупировать Украину военным способом, могут загнать свою агентуру, чтобы она сыграла роль в деградации украинской государственности. Все происходящее обострено под эту цель", - сказал Ярош.

20 декабря министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.

США в свою очередь готовятся представить Кремлю перечень беспокойств действиями России. Так администрация президента США Джо Байдена намерена ответить на требование РФ "гарантий безопасности".

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