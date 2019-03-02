Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине

Спецслужбы будут вбрасывать фейковые результаты выборов. Фото: "День"

Спецслужбы Российской Федерации при поддержке местных групп влияния готовят распространения ложных данных экзит-полов.

Россия хочет хаотизировать избирательный процесс и создать основания для заявления Кремля о якобы нелегитимности выборов президента Украины, рассказали экс-сотрудники Главного управления разведки Украины полковники Юрий Смищук и Дмитрий Соболев и экс-сотрудник Управления специальных операций ГШ ВСУ полковник запаса Сергей Литвиненко, сообщает "Информационное сопротивление".

Политтехнологи из "Центра политической конъюнктуры" Чеснакова разработали для Кремля и пророссийских сил в Украине рекомендации по распространению фейковый данных экзит-полов во время президентских выборов.

Для распространения ложных сведений планируют привлечь "консалтинговые альянсы". Ситуативные и коррумпированные объединения мелких консалтинговых групп, для создания впечатления авторитетности будут использовать англоязычные названия и аббревиатуры, максимально похожие на бренды известных консалтинговых компаний, пользующихся доверием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов

"Вбрасывание фейковый данных экзит-полов в украинских, российских и западных СМИ планируют осуществить в три этапа", - говорится в сообщении.

Первые ложные данные должны появиться 31 марта в неофициальных источниках - социальных сетях и Telegram каналах около 13.00. Эта информация будет представлена, как результаты опроса проголосовавших избирателей с 8.00 до 12.00.

Второй этап начнется около 17.00, а третий - после 20.00. Именно тогда на пророссийских телеканалах и сайтах, уже как инфографика, будут опубликованы фальшивые данные экзит-полов, где разница в рейтингах первых 3-4 кандидатов будет представлена, как минимальная, но с высоким рейтингом пророссийского кандидата.

Литвиненко отметил, что будет сделан акцент на якобы помехах в работе таких экзит-полов на избирательных участках.

Если раньше борьба за второе место была между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, то теперь у нее вмешивается Анатолий Гриценко. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.