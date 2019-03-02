Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 837
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1377
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1152
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3384
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1935
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1080
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2529
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1737
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 828
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3474
Фото
Все фото
2
4
4
9
3
Гриценко и Садового поймали за кофе
Гриценко и Садового поймали за кофе
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Как Ющенко отгулял 65-летие
Как Ющенко отгулял 65-летие
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
&quot;Доверия к президенту никакого нет&quot; - в России требовали отставки Путина
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
Видео
Все видео
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
Порошенко: коррупционеры задолбали
Порошенко: коррупционеры задолбали
Второй кандидат готов сняться в пользу Гриценко
Второй кандидат готов сняться в пользу Гриценко
Тимошенко поймали на сотрудничестве с Новинским
Тимошенко поймали на сотрудничестве с Новинским
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1161
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1935
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1737
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 369
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 16:54

Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине

  Комментировать
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
Спецслужбы будут вбрасывать фейковые результаты выборов. Фото: "День"

Спецслужбы Российской Федерации при поддержке местных групп влияния готовят распространения ложных данных экзит-полов.

Россия хочет хаотизировать избирательный процесс и создать основания для заявления Кремля о якобы нелегитимности выборов президента Украины, рассказали экс-сотрудники Главного управления разведки Украины полковники Юрий Смищук и Дмитрий Соболев и экс-сотрудник Управления специальных операций ГШ ВСУ полковник запаса Сергей Литвиненко, сообщает "Информационное сопротивление".

Политтехнологи из "Центра политической конъюнктуры" Чеснакова разработали для Кремля и пророссийских сил в Украине рекомендации по распространению фейковый данных экзит-полов во время президентских выборов.

Для распространения ложных сведений планируют привлечь "консалтинговые альянсы". Ситуативные и коррумпированные объединения мелких консалтинговых групп, для создания впечатления авторитетности будут использовать англоязычные названия и аббревиатуры, максимально похожие на бренды известных консалтинговых компаний, пользующихся доверием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов

"Вбрасывание фейковый данных экзит-полов в украинских, российских и западных СМИ планируют осуществить в три этапа", - говорится в сообщении.

Первые ложные данные должны появиться 31 марта в неофициальных источниках - социальных сетях и Telegram каналах около 13.00. Эта информация будет представлена, как результаты опроса проголосовавших избирателей с 8.00 до 12.00.

Второй этап начнется около 17.00, а третий - после 20.00. Именно тогда на пророссийских телеканалах и сайтах, уже как инфографика, будут опубликованы фальшивые данные экзит-полов, где разница в рейтингах первых 3-4 кандидатов будет представлена, как минимальная, но с высоким рейтингом пророссийского кандидата.

Литвиненко отметил, что будет сделан акцент на якобы помехах в работе таких экзит-полов на избирательных участках.

Если раньше борьба за второе место была между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, то теперь у нее вмешивается Анатолий Гриценко. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Про Кинг-Конга сняли семь фильмов

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 28728
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 12701
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 9792
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 9027
Порошенко отличился странным поведением
Порошенко отличился странным поведением
 40 Просмотров: 7902
Политика
Гриценко может вернуть Саакашвили гражданство
Гриценко может вернуть Саакашвили гражданство Просмотров: 450
Представители МВФ приедут в Украину
Представители МВФ приедут в Украину 1 Просмотров: 126
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
 Просмотров: 3987
Полиция открыла более 100 производств о нарушениях во время избирательной кампании
Полиция открыла более 100 производств о нарушениях во время избирательной кампании Просмотров: 135
Гладковский обвинил штаб Коломойского и Зеленского в "войне компроматов" против президента Порошенко
Гладковский обвинил штаб Коломойского и Зеленского в "войне компроматов" против президента Порошенко 1 Просмотров: 1368
Больше всего комментируют
40
Порошенко отличился странным поведением
14
Порошенко: коррупционеры задолбали
9
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
5
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
5
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
Голосов: 13616
Голосование Почему я не буду голосовать за Юрия Бойко на президентских выборах в 2019 году?
  • Никогда не поддерживал "регионалов" и теперь не буду
  • Он еще за "вышки Бойко" не отчитался
  • Стране надо президент не со старой политической элиты
  • Еще не определился с кандидатом
  • Буду голосовать за Бойко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua