России грозят санкции, если будет использовать "Северный поток-2" против Украины

Кандидат в канцлеры пригрозил Кремлю. Фото: Reuters

Глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет заявил, что в случае использования Россией "Северного потока-2" против Украины на нее наложат санкции.

"Если Россия вновь совершит агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за санкционные меры в Европейском Союзе. Таким образом мы гарантируем, что Россия не сможет использовать трубопровод как геополитическое оружие", - сказал он во время визита в Польшу в интервью газете Rzeczpospolita

Соглашение между Германией и США по газопроводу позволяет привлечь Россию к ответственности.

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"Мне совершенно ясно: приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии. Не менее важно дать понять России, что мы не примем, если она нарушит международное право, нападет на западные демократии с помощью гибридных или нарушит основные права человека и гражданина в своей стране", - сказал он.

Украинская сторона хотела бы, чтобы формулировки безопасности для Украины по "Северному потоку-2" были сильнее. Они указаны в совместном заявлении Германии и США. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции в Киеве.