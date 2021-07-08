Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций

После переоформления яхта путешествовала побережьем Хорватии, сообщают журналисты. Фотоколлаж: slidstvo.info

У роскошной пятипалубной яхты Royal Romance, которой владела семья народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, сменился собственник. Это произошло в период наложения санкций на имущество и активы нардепа и его семьи, сообщают журналисты Slidstvo.Info.

Судно до недавнего времени было собственностью зарегистрированной на Маршалловых островах компании Fregata Marine Ltd. Ее конечный бенефициарный владелец - жена Медведчука Оксана Марченко. Но яхта сменила собственника в марте.

Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd тоже с Маршалловых островов. Ее, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Медведчука нет.

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Семья нардепа и дальше продолжает пользоваться яхтой. После переоформления судно путешествовало побережьем Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля, сообщают журналисты.

Ранее о яхте Медведчука сообщал экс-нардеп Сергей Лещенко. По его словам, кум Путина заплатил за судно $200 млн. Яхта имеет большой бассейн, лифт и номера на 14 гостей и 22 членов экипажа.

В феврале СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.