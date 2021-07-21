Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты

В округе № 197 в Черкасской области состоятся промежуточные выборы народного депутата. Они запланированы на 31 октября.

До старта избирательного процесса еще полтора месяца, однако потенциальные кандидаты уже агитируют за себя концертами, наружной рекламой, рекламой в соцсетях и СМИ, сообщает Гражданская сеть "Опора".

Представитель партии "Народовладдя" Сергей Василюк, известный как фронтмен группы "Тінь Сонця", распространял листовки и сыграл не менее 10 концертов, в частности в Черкассах, Золотоноше и Каневе.

Также Василюк публиковал видео с призывом к сторонникам поддержать его финансово и перевести средства на залог и ведения избирательной кампании.

Бывший нардеп Владислав Голуб устроил в Черкассах фанзону для просмотра матчей чемпионата Европы.

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Экс-нардеп, представитель ВО "Свобода" Андрей Ильенко принял участие в торжествах Ивана Купала в селах Прохоривка и Сушки.

Также был на собрании села Подильске, громада которого выступила против строительства завода по протравливанию семян возле их населенного пункта.

Депутат областного совета от партии "За майбутнє" Евгений Курбет встречался с громадами и коллективами предприятий в округе. Был на празднованиях Ивана Купала в Мошнах, давал призы участникам купальских соревнований в Крапивне, передал лекарства для Черкасского областного онкологического диспансера.

Представитель "Слуги народа", заместитель председателя облсовета Сергей Лисовый обновил наружную рекламу на округе. В середине июля в Черкассах появились несколько билбордов с изображением депутата Черкасского горсовета от "СН" Сергея Дудки.

Бывший политзаключенный Кремля, заместитель председателя облсовета и представитель "Европейской солидарности" Роман Сущенко встречался с громадами и коллективами учреждений и предприятий.

Экс-вице-спикер Николай Томенко принял участие в кубке по пляжному волейболу в Каневе.

Бывший министр экологии Игорь Шевченко в первой половине июля отличился Facebook-постом, таргетированным на Черкасскую область, в котором предлагает ответить на вопрос, стоит ли ему баллотироваться.

Официально выборы начнутся в сентябре

"Официально избирательный процесс начнется только 1 сентября, затем регистрация кандидатов, и только на следующий день после нее они могут начать агитацию.

Однако значительная часть потенциальных кандидатов уже солидно развернули агитационные активности.

Но так как пока нет избирательного процесса, официально зарегистрированных кандидатов, то и действие избирательного законодательства на них не распространяется. Нет ограничений по ведению агитации не из избирательного фонда партии или кандидата и ряда других ограничений, чем и пользуются", - говорит наблюдатель "Опора" Захар Колисниченко.

В апреле Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября промежуточные выборы в одномандатных округах № 184 в Херсонской и № 197 Черкасской областях. В марте выборы проходили в 87-м округе в Ивано-Франковской области. ЦИК зарегистрировала победителем выдвиженца от "Слуги народа" Василия Вирастюка.