Китай испытал ядерное оружие

В КНР провели первое испытание ядерной бомбы. Фото: википедия

Китайская народная республика провела первое испытание ядерного оружия 16 октября 1964-го.

В 1956-м Коммунистическая партия Китая решила начать развивать атомную энергетику. В Китае предусматривалось создание стратегических ракет и ядерного оружия.

Руководителем атомной программы лидер КНР Мао Цзэдун назначил главу госбезопасности Кан Шена. Сначала Китаю помогал СССР. За период 1950-1960-х Китай посетили около 10 тыс. советских специалистов атомной отрасли. Примерно 11 тыс. китайских специалистов и 1 тыс. ученых атомной отрасли прошли обучение и подготовку в Советском Союзе.

7 апреля 1956-го подписали первое советско-китайское соглашение о сотрудничестве в атомной отрасли, согласно которому предполагалось строительство новой железной дороги от Актогая в Ланьчжоу, что давало возможность доставлять оборудование на первый испытательный полигон атомного оружия у озера Лобнор. В 1958-м началось строительство заводов по обогащению урана в Баотоу и Ланьчжоу.

После прихода к власти Никиты Хрущева Китай и СССР поссорились. Помощь со стороны СССР была окончательно свернута, советские специалисты атомной отрасли отозваны из Китая, но это не помешало китайской атомной программе.

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Первая китайская атомная бомба была создана на основе урана-235. Имела мощность 22 килотонны. По подсчетам западных экспертов, эта программа стоила КНР $4,1 млрд.

Китай стал второй коммунистическим государством, получившим оружие массового поражения.

Китайская народная республика по указу Мао Цзэдуна провела "ядерное испытание № 6" 17 июня 1967-го. Тогда на полигоне Лобнор, теперь северо-восточная часть Чарклык Синцьзян-Уйгурского автономного района, взорвали первую водородную бомбу. Именно в этот день Китай присоединился к клубу стран, владевших термоядерным оружием.