РФ вопреки обязательствам не будет участвовать во встрече ОБСЕ по Украине

Россия вопреки обязательствам не будет участвовать в заседании Постоянного совета ОБСЕ по наращиванию военных сил у границ Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

Россия не будет участвовать в встрече. Это противоречит Венском документа, утверждает, что добросовестно сотрудничать по таким вопросам", - написал Джозвяк.

В Twitter американской миссии в ОБСЕ указывается, что в течение 48 часов в России будет еще одна возможность объяснить свои действия на специальном заседании ОБСЕ, о котором пригласила Украины.

"Россия отказалась сообщать о своих военных перемещения или обеспечивать прозрачность соответствии с Венским документом. Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться своих обязательств и объяснять свои действия", - говорится в сообщении.

Within 48 hours Russia will have another chance to explain its actions at a special @OSCE FSC-PC meeting requested by 🇺🇦. 🇷🇺 refused to notify its military movements or provide transparency under the #ViennaDocument. We urge 🇷🇺 to adhere to its commitments & explain its actions. pic.twitter.com/oYAxnUowoB