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понедельник, 12 апреля 2021 16:33

Россия будет стягивать войска к украинской границе до конца апреля - разведка

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Россия будет стягивать войска к украинской границе до конца апреля - разведка
Стягивание российских войск к границе Украины закончится в конце апреля. Фото: belvpo

Переброс и стягивание Россией войск к украинским границам продлится до конца апреля.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, пишет BBC.

РФ успела перебросить к границам Украины и в аннексированный Крым 16 батальонно-тактических групп с мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.

"Начиная с марта этого года, силами и средствами украинской разведки отмечаются масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельных с Украиной районов. По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должна быть завершена до конца апреля", - говорится в сообщении ГУР МО.

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В зависимости от рода войск, общее количество российских военных составляет 11-14 тыс.

"Основными местами сбора выбрали военные полигоны "Погоново" - Воронежская область, "Клинцы" - Брянская область, "Опук" и "Ангарский" - временно оккупирована АР Крым", - добавляют в разведке.

В ГУР МО сообщают, что перекидывание войск происходит по железной дороге, однако российские власти хотят скрыть этот факт.

В России началась контрольная проверка готовности к бою армии на фоне взимания войск к границе Украины.

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