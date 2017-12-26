РФ рассказала о планах по Минским договоренностям

 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 846
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 1629
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4662
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 279
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 513
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4357
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 828
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1683
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6579
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2430
Фото
Все фото
19
4
25
3
6
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
Встречи топ-чиновников, на которых присутствовал завербован РФ переводчик - подборка фото
Встречи топ-чиновников, на которых присутствовал завербован РФ переводчик - подборка фото
Синяки, избитый нос - председателю Николаевской ОГА побили лицо
Синяки, избитый нос - председателю Николаевской ОГА побили лицо
&quot;Революция Саакашвили&quot; - подборка фотожаб
"Революция Саакашвили" - подборка фотожаб
Видео
Все видео
Шуфрич призвал оппозиционных политиков объединиться
Шуфрич призвал оппозиционных политиков объединиться
"Тушки, скотыняки" - как чаще всего ругаются украинские политики
"Тушки, скотыняки" - как чаще всего ругаются украинские политики
БПП призывает Ляшко лишить Рыбалко мандата за торговлю с оккупантами
БПП призывает Ляшко лишить Рыбалко мандата за торговлю с оккупантами
Бессовестно повышать зарплаты депутатам, когда у людей не хватает денег даже на еду - Рабинович
Бессовестно повышать зарплаты депутатам, когда у людей не хватает денег даже на еду - Рабинович
Саакашвили записал ВИДЕО для Порошенко: склоните голову и подайте в отставку
Саакашвили записал ВИДЕО для Порошенко: склоните голову и подайте в отставку
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 270
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1683
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6579
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 декабря 2017
Просмотров: 2151
Родина кумів
— Через свого чоловіка починаю потроху ненавидіти родину нашого кума, — скаржиться Оксана. — Постійно ставить їх мені у ...
вторник, 26 декабря 2017 00:43

РФ рассказала о планах по Минским договоренностям

  Комментировать
РФ рассказала о планах по Минским договоренностям
Гризлов розповів про плани. Фото: Радіо Свобода

Делегация РФ в контактной группе в Минске будет добиваться полного освобождения пленных на Донбассе.

Об этом в комментарии журналистам заявил постоянный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, сообщает Украинская правда.

При этом ответственность на обмен он положил на "стороны конфликта в Донбассе" - боевиков и официальный Киев, поскольку Россия официально не признает себя оккупантом, несмотря на все доказательства ее военного присутствия.

"Запланированный обмен удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе людьми - это первый этап. Российская делегация в контактной группе будет добиваться от сторон конфликта выполнения их обязательств по полному освобождению удерживаемых несмотря на любую возможную противодействия. Контактная группа работает, и будет работать по обмену всех удерживаемых лиц ", - заявил Грызлов.

Он добавил, что в 2018 году российская делегация в контактной группе по вопросам Донбасса "намерена продолжать системную реализацию Минских соглашений".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь объяснила, почему голосовала против резолюции ООН по Крыму

Боевики и РФ не выполняют Минские договоренности, постоянно нарушая установленные "режимы тишины", не отводя вооружение, запрещенное "Минском" от линии разграничения на принадлежащие расстоянии, о чем свидетельствуют отчеты миссии ОБСЕ, а также регулярно нарушают границу Украины, завозя боевикам в Донбассе "гуманитарную помощь ".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «РФ рассказала о планах по Минским договоренностям». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 27443
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
9
 Просмотров: 22737
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
12
 Просмотров: 17877
Кот-злюка поражает своим сердитым взглядом
Кот-злюка поражает своим сердитым взглядом
12
 Просмотров: 9459
Пошли из дома и не вернулись - разыскивают женщину с 2-летней дочерью
Пошли из дома и не вернулись - разыскивают женщину с 2-летней дочерью Просмотров: 7839
Больше всего комментируют
74
Появились фото нового этапа строительство Керченского моста
16
Московскому патриарху Кириллу установят бронзовый памятник высотой 4 метра
7
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
6
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
4
Активистка Femen обнажила грудь в Ватикане
Голосов: 27443
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть