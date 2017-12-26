РФ рассказала о планах по Минским договоренностям

Гризлов розповів про плани. Фото: Радіо Свобода

Делегация РФ в контактной группе в Минске будет добиваться полного освобождения пленных на Донбассе.

Об этом в комментарии журналистам заявил постоянный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, сообщает Украинская правда.

При этом ответственность на обмен он положил на "стороны конфликта в Донбассе" - боевиков и официальный Киев, поскольку Россия официально не признает себя оккупантом, несмотря на все доказательства ее военного присутствия.

"Запланированный обмен удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе людьми - это первый этап. Российская делегация в контактной группе будет добиваться от сторон конфликта выполнения их обязательств по полному освобождению удерживаемых несмотря на любую возможную противодействия. Контактная группа работает, и будет работать по обмену всех удерживаемых лиц ", - заявил Грызлов.

Он добавил, что в 2018 году российская делегация в контактной группе по вопросам Донбасса "намерена продолжать системную реализацию Минских соглашений".

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Боевики и РФ не выполняют Минские договоренности, постоянно нарушая установленные "режимы тишины", не отводя вооружение, запрещенное "Минском" от линии разграничения на принадлежащие расстоянии, о чем свидетельствуют отчеты миссии ОБСЕ, а также регулярно нарушают границу Украины, завозя боевикам в Донбассе "гуманитарную помощь ".