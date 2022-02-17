Резников назвал реальное количество войск РФ у границ Украины

Украинский военный из укрытия наблюдает за позициями российских оккупантов на Донбассе. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Возле украинских границ Россия сосредоточила около 140 тыс. военных. При этом министерство обороны Украины не фиксирует реальный отвод войск Российской Федерации, о котором она заявляет.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников, пишет "РБК-Украина".

"На сегодняшнее утро (16 февраля. - Gazeta.ua), согласно докладу Главного управления разведки Минобороны, мы не фиксируем пока реальный отвод войск, о котором заявляет РФ", - сказал Резников.

Он отметил, что небольшие подразделения для вида действительно отводят, но говорить о тотальном или даже существенном отводе войск нельзя.

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"И это совпадает со вчерашними заявлениями из США, что факта отвода войск нет", - отметил Резников.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о 100 тыс. военных у границ Украины. Президент США Джо Байден заявил о 150 тыс. На вопрос журналиста, кто был близок в своих заявлениях, Резников ответил, что "канцлер Германии ошибается".

"Господин Байден близок к истине. Если не ошибаюсь, по состоянию на вчера было 125 тыс. наземного контингента, а если брать морскую и воздушную составляющую - то под 140 тыс. примерно", - резюмировал министр.

15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений". Подразделения Южного и Западного военных округов РФ начали грузить на транспорт. Они должны были вернуться в места базирования. По мнению президента Владимира Зеленского, российская сторона производит ротацию, а не отвод войск. Разведка США также не подтверждает отвод войск России от украинской границы.