Резников назвал реальное количество войск РФ у границ Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антон Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антон Мухарский
Просмотров: 207
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 495
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 243
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 2097
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 342
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3294
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1107
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 486
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1629
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 882
Фото
Все фото
14
8
19
3
12
Военные продемонстрировали Зеленскому &quot;смерть&quot; российских танков
Военные продемонстрировали Зеленскому "смерть" российских танков
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера &quot;Носорога&quot; Сенцова
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
&quot;Карайте Путина, а не Украину&quot; - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
"Карайте Путина, а не Украину" - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
Видео
Все видео
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Потап и Настя Каменских, разбойное нападение на журналистов и депутаты: как Коломойский отгулял день рождения
Потап и Настя Каменских, разбойное нападение на журналистов и депутаты: как Коломойский отгулял день рождения
Депутат от "Партии Шария" прокомментировал скандал с флагами
Депутат от "Партии Шария" прокомментировал скандал с флагами
Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция
Убрал флаги Украины: за депутата от "Партии Шария" взялась полиция
Интервью
1/5
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 747
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2151
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5022
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4401
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 1161
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
четверг, 17 февраля 2022 11:18

Спецтема: Враг возле украинской границы

Резников назвал реальное количество войск РФ у границ Украины

  Комментировать
Резников назвал реальное количество войск РФ у границ Украины
Украинский военный из укрытия наблюдает за позициями российских оккупантов на Донбассе. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Возле украинских границ Россия сосредоточила около 140 тыс. военных. При этом министерство обороны Украины не фиксирует реальный отвод войск Российской Федерации, о котором она заявляет.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников, пишет "РБК-Украина".

"На сегодняшнее утро (16 февраля. - Gazeta.ua), согласно докладу Главного управления разведки Минобороны, мы не фиксируем пока реальный отвод войск, о котором заявляет РФ", - сказал Резников.

Он отметил, что небольшие подразделения для вида действительно отводят, но говорить о тотальном или даже существенном отводе войск нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские военные перебросили мост возле Украины. Подозревают провокации

"И это совпадает со вчерашними заявлениями из США, что факта отвода войск нет", - отметил Резников.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о 100 тыс. военных у границ Украины. Президент США Джо Байден заявил о 150 тыс. На вопрос журналиста, кто был близок в своих заявлениях, Резников ответил, что "канцлер Германии ошибается".

"Господин Байден близок к истине. Если не ошибаюсь, по состоянию на вчера было 125 тыс. наземного контингента, а если брать морскую и воздушную составляющую - то под 140 тыс. примерно", - резюмировал министр.

15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений". Подразделения Южного и Западного военных округов РФ начали грузить на транспорт. Они должны были вернуться в места базирования.

По мнению президента Владимира Зеленского, российская сторона производит ротацию, а не отвод войск.

Разведка США также не подтверждает отвод войск России от украинской границы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Резников назвал реальное количество войск РФ у границ Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение

Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 25263
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 12924
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 10351
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8272
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину Просмотров: 6867
Политика
Депутатам вернули возможность удваивать свою зарплату
Депутатам вернули возможность удваивать свою зарплату
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Зеленский на катере направляется в зону ООС
 Просмотров: 198
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Под Радой ФЛП толкались с полицией
 Просмотров: 189
Путин может на месяца затянуть напряжение у украинских границ - Трасс
Путин может на месяца затянуть напряжение у украинских границ - Трасс Просмотров: 153
Рада уволила председателя Фонда госимущества
Рада уволила председателя Фонда госимущества Просмотров: 288
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
2
Путин хочет поставить Царева во главе марионеточного правительства в Украине - СМИ
2
Украина имеет полное право отказаться от Минских договоренностей - Порошенко
2
Путин "прямо сейчас" хочет НАТО без Украины и выполнения Минских соглашений
Голосов: 1605
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть