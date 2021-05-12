"Реформа" Авакова: полицейский не пускал журналистов к Киве

Полицейский препятствовал журналистам, не пуская в Институт подготовки кадров государственной службы занятости, где нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Об этом сообщил в Facebook журналист BIHUS.info Даниил Мокрык.

Он опубликовал фото мужчины по имени Юрий Разунов с жетоном полицейского №00265.

Автор: Facebook.com/danylo.mokryk

По словам журналиста, у полицейского были списки "аккредитованных, сформированные Кивиной свитой, и пропускал только их. В основном, журналистов Медведчука".

"Юрию Разунову объяснили, что отсутствие аккредитации по закону об информации не может быть основанием для запрета входа на публичное мероприятие. И то, чем он занимается, это ст. 171 УК: препятствование законной журналистской деятельности. Эти разъяснения не повлияли на Разунова", - рассказал Даниил Мокрык.

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На прошлой неделе журналисты написали заявление в Государственное бюро расследований о совершении полицейским преступления. Однако ГБР не внесло сведения в ЕРДР и не начало расследование.

"Они сочли заявление обращением граждан. И передали его в киевский ТУ ГБР.

Это все что нужно знать об "ответственности для всех", "неотвратимости наказания" и "никто не покрывает полицию" в Украине", - написал журналист.

16 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ. Журналисты выяснили, что в диссертации Киви - научные статьи, напечатанные на вымышленных страницах сборников и поддельные справки.