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понедельник, 28 октября 2019 00:56

Разумков утверждает, что раскола в "Слуге народа" нет

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Разумков утверждает, что раскола в &quot;Слуге народа&quot; нет
Разумков рассказал о расколе в партии. Фото: Униан

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований утверждать, что фракция Слуга народа разваливается.

"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте - на сегодня в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии", - отметил Разумков в эфире телеканала ICTV.

Одна из таких дискуссий - ситуация с прохождением полиграфа. Разумков критически высказался о прохождении нардепами полиграфа в прямом эфире.

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"Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж", - полагает он.

Спикер надеется, что информация о якобы подкупе депутатов фракции Слуга Народа не подтвердится. А если она подтвердится, то работать должны правоохранительные органы.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете по вопросам финансов и налоговой политики.

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