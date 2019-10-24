"Слуг" массово поведут на детектор лжи

Нардепов хотят проверить СБУ, МВД и НАБУ. Фото: avito

На следующей неделе все "слуги народа" с финансового комитета пройдут массовый допрос на полиграфе в одном из специализированных ведомств.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перед прохождением полиграфа.

"Нам уже сделали предложения СБУ, МВД и НАБУ. Все хотят нас проверить", - сказал Арахамия.

Он пояснил, что сейчас "слуги" идут на полиграф по собственной инициативе.

"Потом мы централизованно примем решение, куда идти. Я думаю это будет в понедельник-вторник. В понедельник скорее всего, потому во вторник уже пленарный день... Это должно быть уже закрыто. В НАБУ точно нам не дадут вас всех [журналистов провести] и транслировать", - добавил Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На полиграфе Арахамия бросил тень на коллег по фракции

САП открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс.за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета. Несколько народных депутатов от "Слуги народа" уже прошли детектор лжи. Президент Владимир Зеленский предложил всем членам финансового комитета пройти проверку на детекторе лжи. Если отдельные "слуги народа" окажутся замешаны в коррупции, то понесут ответственность, отметил глава государства.